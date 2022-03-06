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امين عام الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي م. فرنسوا العلم -



تعاظمت المخاوف مؤخراً من احتمال اندلاع الحرب العالمية الثالثة على خلفية الأزمة الاوكرانية؛





اما الواقع فهو ان الحرب العالمية الثالثة قد اندلعت بالفعل، لكن دون إعلان رسمي من الأطراف المتحاربين، والبشرية جمعاء أصبحت تعيش اليوم تحت وطأة أحداثها ورحمة تطوراتها؛

تبدو ملامحها كحرب تقليدية "عنيفة" على جبهات أوكرانيا المختلفة، وكحرب جيل رابع "ناعمة" على باقي جبهات العالم.





هي حرب طاحنة متوحشة، تستعمل فيها الاسلحة الفتّاكة، كالفبركات الإعلامية والعقوبات الاقتصادية والتحريض العنصري والثورات الملونّة والمنظمات غير الحكومية ولا يخلو الامر من بعض القصف البرّي والجوّي ...





أسلحة فتّاكة قادرة على إحداث الدمار الشامل لكل ما طورته البشرية من حضارة ومبادئ وقيم إنسانية وأخلاقية على مدى الزمان.





نصلي اليوم على نية وقف الحرب وإحلال السلام، قبل ان يصل الامر بالمتحاربين الى استعمال الأسلحة العنيفة "غير التقليدية" التي من شأنها إحلال مقولة "على الدنيا السلام" ...



