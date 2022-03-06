تمويل اقتراع المغتربين في لجنة المال غدا

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دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى جلسة عند الحادية عشرة قبل ظهر غد الاثنين، لدرس واقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8813 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي إستثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات- الدوائر الإدارية-المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين- الإدارة المركزية والبعثات في الخارج للعام 2022.

ويعتبر هذا البند اساسياً لتأمين التمويل اللازم لاجراء الانتخابات النيابية في الخارج واقتراع المغتربين اللبنانيين الذين تسجلوا للمشاركة في هذا الاستحقاق.