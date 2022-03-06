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حركة الارض كرّمت رئيس اتحاد بلديات جزين وأعضاء المجلس البلدي

6
MARCH
2022
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كرمت حركة الارض اللبنانيه رئيس اتحاد بلديات جزين ورئيس بلدية جزين عين مجدلين الاستاذ خليل حرفوش واعضاء مجلس بلدية جزين عين مجدلين بحضور اعضاء المجلس التنفيذي لحركة الارض ومخاتير قضاء جزين.

بداية كلمة عريف الاحتفال عضو الهيئه التنفيذيه في حركة الارض جورج طنوس غانم مشيدا بتاريخ جزين الغنيه برجال الدين والدنيا ومعتبراً ان رئيس المجلس البلدي في جزين خليل حرفوش ندر حياته لخدمة مدينته وامورهم الحياتيه باخلاص بدون تميز وكانت كلمة رئيس حركة الارض طلال الدويهي الذي اعتبر ما قامت به بلدية جزين يحفز جميع البلديات لممارسة حقها بموجب الدستور لحماية خصوصية ابنائها معتبراً ان قرار البلديه باستملاك عقار عين الزعرور ان واجب البلديه حماية الارض لابنائها وما قامت به بلدية جزين خير دليل على ثباتها في وجود ابنائها بارضهم ودرس لكل معتدي وكل سمسار

فتحية اكبار لرئيس البلدية الاستاذ خليل حرفوش واعضاء المجلس البلدي املاً ان ينسحب هذا القرار على جميع البلديات للمحافظة على الارض والوجود معتبراً ان منطقة جزين الجميله والنظيفه مثال يحتذى في لبنان
وقدم بالمناسبه الاستاذ طلال الدويهي درع تقديري لرئيس البلديه واعضاء المجلس البلدي

وشكر رئيس البلديه رئيس حركة الارض وقال أن يأتي ابن زغرتا لتكريم بلدية جزين فدلالاتها اننا شعب واحد في وطن واحد وقال اننا نعتز بدرع حركة الارض وباننا نفتخر بما قمنا به للمحافظة على الأرض وبناء المستقبل و بقرارنا هذا سوف نتصدى للاطماع في ارض جزين. كما عاد وأكد على مطالبته بتضامن المسؤولين في منطقة جزين للعمل على ازدهارها.

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