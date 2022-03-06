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عناوين الصحف ليوم الأحد 6 آذار 2022

6
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الديار: المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد بعد 15 آذار

ميقاتي: «الميغاسنتر» مشروطة باجراء الانتخابات في موعدها
خطة الكهرباء معلقة بسبب مراوغة فياض وعدم التزامه بملاحظات الحكومة و«الهيئة الناظمة»

 

 

 

النهار: فوضى المحروقات مجدداً... و"حزب الله" يرافع دستورياً!

 

 

 

الأنباء الكويتية: مصادر: 10 مارس موعد الحسم لموقف ميقاتي والسنيورة من الترشح.. ومخزومي: إن لم نشارك فلدينا مشكلة حزب الله!
بعد إصرار عون على «الميغاسنتر».. الانتخابات النيابية في مرمى التأجيل!

 

 


الشرق الأوسط: لبنان: المخاوف من نفاد الوقود تعيد طوابير السيارات إلى المحطات
بسبب صعوبة الاستيراد نتيجة الحرب في أوكرانيا

 

 


الوطن السورية: واشنطن تحرك حاملة طائراتها وتحضّر لحكومة أوكرانية بالمنفى.. موسكو: الأسلحة المرسلة إلى كييف ستقع بيد إرهابيين في أوروبا.. وصندوق النقد: الحرب سيكون لها تأثير خطير … بوتين: تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا تم إنجازه والعقوبات علينا إعلان حرب

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