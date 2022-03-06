إنتخابات 2022- الأنباء الكويتية: 10 الجاري موعد الحسم لموقف ميقاتي والسنيورة من الترشح

A + A -

بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:

تواصل مختلف الأطراف حراكها الانتخابي، فعلى مستوى الشارع الإسلامي السني، كان هذا الاستحقاق محور نقاشات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الذي يعقد شهريا في دار الفتوى، وقد غلب الاتجاه على خوض الانتخابات لا مقاطعتها، بصرف النظر عن موقف الرئيس سعد الحريري، الذي علَّق نشاطاته الانتخابية والسياسية، وآخر المحاولات المطروحة ان يترشح الرئيس فؤاد السنيورة في بيروت والرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس، لشد الاهتمام وجذب الناخبين، وإلا فلا يترشح أحد منهما، والاكتفاء بدعم من تؤهلهم ظروفهم السياسية والاجتماعية لرفع الصوت في مجلس النواب.



والمفروض وفق معلومات «الأنباء» ان يتبلور الموقف في 10 الجاري، ووفق ما أشارت إليه «الأنباء» قبل خمسة أيام من إغلاق باب الترشيحات.