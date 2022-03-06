الديار: مفاوضات الصندروق تبدأ بعد 15 اذار

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كشفت معلومات الديار عن ان وفدا كيبرا من صندوق النقد سيأتي الى لبنان بعد الخامس عشر من الشهر الجاري للبدء بالمفاوضات الرسمية مع لبنان بعد جولتي المفاوضات التمهيدية اللتين عقدتا في وقت سابق.

وقال المصدر المقرب من الرئيس ميقاتي لـ «الديار» ان زيارة هذا الوفد تعتبر مهمة للغاية لانها ستشهد بدء عملية التفاوض الرسمي على الورق، مشيرا الى ان الحكومة انجزت مؤخرا برنامج الحكومة التفاوضي والخطة التي سيجري الوفد اللبناني مفاوضاته على اساسها مع وفد الصندوق رفيع المستوى.



ولفت الى ان رئيس الحكومة يتابع بشكل مباشر وشخصي كل ما يتعلق بهذا الموضوع كما يجري اجتماعات عمل متتالية تندرج في اطار تعزيز الموقف اللبناني التفاوضي ومتابعة الخطوات المتعلقة بالاصلاحات وكان اخرها اجتماعه مع هيئة مكافحة الفساد حيث شدد على اهمية عملها والاسراع بخطواتها، مؤكدا تأمين كل الدعم لها لانجاز مهمتها على الشكل المطلوب.