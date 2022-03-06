الديار: سحب كميات من الزيت وتخزينها

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

اشار مصدر مقرب من رئيس الحكومة الى ان وزير الاقتصاد وجه تحذيرات جديدة بأن الوزارة ستتابع ما بدأته لجهة ملاحقة كل من يعمل على زيادة الاسعار بشكل غير مشروع او من يحتكر ويخزن المواد الغذائية ويحجبها عن المواطنين.

وتشير «الديار» في هذا المجال وفقا لتقارير ومعلومات توافرت لديها الى ان بعض السوبرماركت والمراكز التجارية الكبرى عمدت الى سحب كميات من الزيت وتخزينها بعيدا عن العرض، لا سيما ان نسبة كبيرة من هذه المادة خصوصا بعد الازمة الاقتصادية يتم استيراده من روسيا واوكرانيا وبلدان اوروبية اخرى.



وتضيف المعلومات ان هذه المراكز التجارية سارعت في الايام الاخيرة ايضا الى رفع اسعار مواد اخرى لا تتأثر بتداعيات حرب اوكرانيا بشكل مباشر تحت تبريرات وحجج عديدة.