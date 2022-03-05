تجمع المطاحن: حصر تسليمات المطاحن بالطحين المخصص لصناعة الخبز العربي

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أعلن تجمع المطاحن في لبنان، في بيان، أنه “تم الاتفاق بين التجمع ووزراء الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الصناعة جورج بوشيكيان والزراعة عباس الحاج حسن، على ان يتم حصر تسليمات المطاحن بالطحين المخصص لصناعة الخبز العربي، وذلك من اجل الاستمرار في انتاج هذا النوع من الطحين لاكبر فترة ممكنة، ولحين وصول كميات اضافية من القمح، وخصوصا ان الوزراء المعنيين يجرون الاتصالات اللازمة مع الاسواق العالمية وقد تتكل هذه المساعي بنتائج ايجابية، وبالتالي لا ضرورة للهلع والتهافت على الافران وتخزين الطحين والخبز”.



وأكد التجمع ان “القمح متوافر، والتعاون الوثيق بين وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والتجمع قائم بهدف الحفاظ على الوضع التمويني وتأمين المواد الغذائية بصورة دائمة”.