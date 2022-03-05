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رحيل مؤسس أول مدرسة فندقية في لبنان

5
MARCH
2022
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خسر قطاع الضيافة والفندقة في العالم العربي الاستاذ نهاد دموس الذي انشأ وأدار أول مدرسة فندقية في لبنان في الستينات.

أسس لاحقاً شركة الخدمات الفندقية "هوسبيتاليتي سيرفيسز"، وهي واحدة من اوائل المؤسسات في العالم العربي المتخصصة في تنظيم المعارض المعنية بخدمات الضيافة. وفي هذا الإطار أطلقت الشركة معرض "هوريكا" المخصص للمهنيين في هذا المجال في لبنان، ثم في الكويت والسعودية والأردن وسلطنة عمان.

ويقول دموس أن التمتع بشغف خدمة الناس هو المبدأ الأول في عمل الضيافة وإدارة الفنادق ودونه صاحب الفندق لن يكون ابداً مؤهلاً للنجاح حتى ولو حاز على ارقى الشهادات، وإضافة إلى ذلك الشغف يجب حيازة الخبرات اللازمة لإدارة هذه المهنة.

وكتب دموس في كتابه "العراب": "واليوم إذا ما فكرت بطريق العودة أو النهاية كما يسميها كثيرون منكم فانا على ثقة من انني جاهز لها دون تردد. فلقد قمت بجميع واجباتي تجاه الحياة و تجاه ربي، ولذلك أجد نفسي مستعداً لتلك اللحظة في أي وقت جاءتني. ولا أبالغ إذا قلت انني انتظر تلك اللحظة المحتمة لكل واحد منا بفرح و دون خوف".

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