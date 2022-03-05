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الوزير فياض لtayyar.org بعد عودة سد بسري الى الواجهة: :"عندما سألت كومار لماذا توقف التمويل أجابني:"لأن لبنان لم يكن صوتاً واحداً"

5
MARCH
2022
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أكد وزير الطاقة وليد فياض لtayyar.org أنه من الطبيعي أن يعود ملف سد بسري الى الواجهة نظراً الى أن هذا المشروع قائم على دراسة جدوى بيئية واقتصادية ومالية واجتماعية تم العمل عليها خلال عشر سنوات، مشيراً الى أن مدير البنك الدولي في منطقة الشرق الاوسط ساروج كومار أخبره بذلك وبناء على هذا الأمر قرر البنك الدولي في حينه تمويل المشروع. وقال فياض لموقعنا:"عندما سألت كومار لماذا توقف التمويل أجابني:"لأن لبنان لم يكن صوتاً واحداً."
وقال فياض، اليوم بيدنا قرار من مجلس الوزراء وكذلك الدراسات حول المشروع، وإضافة الى كل ذلك هناك مشروع قد بدأ تنفيذه... وبالتالي ايقافه ليس بهذه البساطة."
ولفت فياض الى أن دراسات المشروع أشارت أن سد بسري يؤمن مياه الشفة لأكثر من ١،٦ مليون مواطن يقطنون العاصمة بيروت والمنطقة الساحلية الممتدة من الدامور حتى نهر الموت بالإضافة الى ساحل إقليم الخروب وشرق صيدا وقسم من قضاء جزين، وبالتالي يزوّد عدداً كبيراً جدّاً من القرى والبلدات بالمياه لذلك هو مهم وضروري لهذه المنطقة.

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