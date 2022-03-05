"الرأس المدبر" لعصابة سرقة في قبضة قوى الأمن!

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه: "في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، وملاحقة المتوّرطين بها وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الحثيثة تمكّنت من رصد عصابة نفّذت عمليات سرقة سيارات في مدينة زحلة وجوارها".

وأضاف, "على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم".

وتابع, "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هوية الرأس المدبر للعصابة المذكورة وهو المدعو: "ب. م." (مواليد عام 1982، لبناني الجنسيّة) مطلوب بقضايا سرقة سيارات، وتعاطي مخدرات، وتزوير شيكات."

وأردف, "أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده، وتوقيفه".

,اضاف, "بتاريخ 3/3/2022، وبعد عمليات مراقبة استمرّت لأيام، تم رصد المذكور في مدينة زحلة - المدينة الصناعية. حيث تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية وخاطفة نتج عنها توقيفه, وبتفتيشه، ضبط بحوزته /9/ مفاتيح يستخدمها في عمليات سرقة السيارات".

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه - بالاشتراك مع آخر- أكثر من /6/ عمليات سرقة سيارات، وعمليّات سرقة دراجات آليّة، مستخدماً المفاتيح التي ضبطت بحوزته. كما اعترف بسرقة بطاريات من بعض السيارات، بالإضافة الى أجهزة إرسال شبكة الانترنت ضمن مدينة زحلة وجوارها. وصرّح أنّه يقوم ببيع السيارات المسروقة في بلدة بريتال مقابل الاستحصال على المخدرات، كما اعترف بتعاطي الموادّ المخدّرة.

ووفق البيان: "أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّط الآخر".