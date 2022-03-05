living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة قضاء المتن في التيار تثمن تحرير العقارات المحجوزة بتخطيط ايكوشار: عودة الحق لأصحابه

5
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ثمنت هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر قيام الحكومة اللبنانية بإلغاء مرسوم الاتوستراد الدائري ايكوشار بعد طرحه من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة الحكومة وملاحقة نواب التكتل للموضوع لسنوات.

ان الغاء هذا المرسوم وما استتبعه من تحرير للعقارات التي مُنع اصحابها من التصرف بها لسنوات هو استكمال للمسار الذي اعتمده التيار الوطني بإعادة الحقوق لأصحابها وتعميم منطق الخدمة الجماعية لا الفردية، وهو النهج الذي ارساه نواب تكتل لبنان القوي في المتن بعد سنوات من الحرمان.

مرة جديدة يثبت التيار الوطني الحر انه حاضر الى جانب اهله المتنيين في حمل قضاياهم ومطالبهم المحقة من اجل تحقيقها في وقت يكتفي غيره برفع الشعارات الشعبوية بعيدا عن اي خطة انمائية او حياتية من شأنها ان تريح اهلنا في المتن.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout