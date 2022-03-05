هيئة قضاء المتن في التيار تثمن تحرير العقارات المحجوزة بتخطيط ايكوشار: عودة الحق لأصحابه

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ثمنت هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر قيام الحكومة اللبنانية بإلغاء مرسوم الاتوستراد الدائري ايكوشار بعد طرحه من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة الحكومة وملاحقة نواب التكتل للموضوع لسنوات.





ان الغاء هذا المرسوم وما استتبعه من تحرير للعقارات التي مُنع اصحابها من التصرف بها لسنوات هو استكمال للمسار الذي اعتمده التيار الوطني بإعادة الحقوق لأصحابها وتعميم منطق الخدمة الجماعية لا الفردية، وهو النهج الذي ارساه نواب تكتل لبنان القوي في المتن بعد سنوات من الحرمان.





مرة جديدة يثبت التيار الوطني الحر انه حاضر الى جانب اهله المتنيين في حمل قضاياهم ومطالبهم المحقة من اجل تحقيقها في وقت يكتفي غيره برفع الشعارات الشعبوية بعيدا عن اي خطة انمائية او حياتية من شأنها ان تريح اهلنا في المتن.