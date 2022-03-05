عناوين الصحف ليوم السبت 5 آذار 2022

الأخبار
ـ روسيا - الغرب: فوبيا النووي
ـ المخزون يكفي 10 أيام: معركة على التسعير اليومي للبنزين والمازوت
ـ لجنة لدرس «عرض هوكشتين» وحزب الله يرفض المشاركة مباشرة أو بالواسطة
ـ زياد منى: أغمض عينيه!
البناء
ـ الجيش الروسيّ يحكم السيطرة على 100 ألف كلم مربع ويحاصر 6 مدن منها كييف
ـ حرب الأسعار: النفط زاد 50% والغاز 150%… وموسكو باعت بمليار $ أمس
ـ تأجيل الانتخابات البلديّة… والميغاسنتر للأسبوع المقبل… وإشكاليّات الموقف من الحرب مستمرّة
الجمهورية
ـ عقوبات.. وتهديدات.. وتشديد على الانتخابات
ـ موسكو: الحرب مستمرة حتى تحقيق أهدافها
ـ هل يعود العالم محكوما بـ»الجبّارين»؟
ـ «الحزب» يجمع «أمل» و»التيار» انتخابياً: لا مزح
ـ الأمن الغذائي مُهتز وبوادر كارثة في الأفق
اللواء
ـ العهد «يثأر» من السنوات الضائعة: بسري و«الميغا» والاستملاكات والتدقيق!
ـ السنيورة لاستعادة المبادرة بالترشح والإقتراع.. وعلوش لـ«اللواء»: لن أردّ
ـ أوروبا تنجو من كارثة نووية: قصف محطة زابوريجيا
ـ لندن: الاتفاق مع إيران «بات في متناول اليد»
الديار
ـ مستوردو الغذاء: وجود المواد الغذائية مهدد
ـ ترحيل الملفات الخلافية الى اللجان منعا لانفجار الحكومة
ـ السنيورة سيترشح وخلاف مع الحريري واستقالة علوش
نداء الوطن
ـ أوكرانيا تنجو من "تشيرنوبيل جديدة": قصف زابوريجيا تهديد "لكلّ أوروبا"
ـ بوتين يخاطر على حافة "الهاوية النووية"!
ـ عون يعيد إحياء "سدّ بسري"... ويواصل تسطير "المراسيم الإنتخابية"
ـ "لجنة صياغة" للردّ على هوكشتاين وبرّي يمتنع عن المشاركة!