عناوين الصحف ليوم السبت 5 آذار 2022

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الأخبار

ـ روسيا - الغرب: فوبيا النووي

ـ المخزون يكفي 10 أيام: معركة على التسعير اليومي للبنزين والمازوت

ـ لجنة لدرس «عرض هوكشتين» وحزب الله يرفض المشاركة مباشرة أو بالواسطة

ـ زياد منى: أغمض عينيه!

البناء

ـ الجيش الروسيّ يحكم السيطرة على 100 ألف كلم مربع ويحاصر 6 مدن منها كييف

ـ حرب الأسعار: النفط زاد 50% والغاز 150%… وموسكو باعت بمليار $ أمس

ـ تأجيل الانتخابات البلديّة… والميغاسنتر للأسبوع المقبل… وإشكاليّات الموقف من الحرب مستمرّة

الجمهورية

ـ عقوبات.. وتهديدات.. وتشديد على الانتخابات

ـ موسكو: الحرب مستمرة حتى تحقيق أهدافها

ـ هل يعود العالم محكوما بـ»الجبّارين»؟

ـ «الحزب» يجمع «أمل» و»التيار» انتخابياً: لا مزح

ـ الأمن الغذائي مُهتز وبوادر كارثة في الأفق

اللواء

ـ العهد «يثأر» من السنوات الضائعة: بسري و«الميغا» والاستملاكات والتدقيق!

ـ السنيورة لاستعادة المبادرة بالترشح والإقتراع.. وعلوش لـ«اللواء»: لن أردّ

ـ أوروبا تنجو من كارثة نووية: قصف محطة زابوريجيا

ـ لندن: الاتفاق مع إيران «بات في متناول اليد»

الديار

ـ مستوردو الغذاء: وجود المواد الغذائية مهدد

ـ ترحيل الملفات الخلافية الى اللجان منعا لانفجار الحكومة

ـ السنيورة سيترشح وخلاف مع الحريري واستقالة علوش

نداء الوطن

ـ أوكرانيا تنجو من "تشيرنوبيل جديدة": قصف زابوريجيا تهديد "لكلّ أوروبا"

ـ بوتين يخاطر على حافة "الهاوية النووية"!

ـ عون يعيد إحياء "سدّ بسري"... ويواصل تسطير "المراسيم الإنتخابية"

ـ "لجنة صياغة" للردّ على هوكشتاين وبرّي يمتنع عن المشاركة!