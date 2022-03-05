أسرار الصحف ليوم السبت 5 آذار 2022

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البناء

قال مصدر نيابي إن الرئيس نجيب ميقاتي شاطر بتدوير الزوايا حتى يصنع منها أذناً للجرة ويضعها كـ “فاخوري” حيث يشاء. فجعل مبدأ دخول جيش أجنبي أرض بلد آخر سبب الوقوف مع أوكرانيا ضد روسيا، لكنه يقف في حرب اليمن بالعكس، لأنه صنع أذن جرة أخرى.

قال خبير عسكري روسي سنعلق على التحليلات الغربية حول عمليتنا العسكرية بعد مضي عشرين يوماً وهي المدة التي استغرقها الجيش الأميركيّ لدخول بغداد بعد بدء الحرب وعندها نتحدّث عن البطيء والسريع، رغم عزلة وتفكك وحصار العراق وجيشه بعكس أوكرانيا.

الجمهورية

ـ لم يحسم مسؤول كبير موضوع ترشّحه للإنتخابات بعد، وما بات مؤكّدا ً أنّه سيدعم لائحة في إحدى الدوائر.

ـ قال سفير بارز إنّه يحرص على حماية لبنان من تداعيات أي اتفاق محتمل على صعيد خارجي.

ـ يقول أحد النواب الحزبيين انّه تمنّى على قيادته أن تعفيه من موقعه النيابي لكنها رفضت.

اللواء



طويت صفحة التباين الداخلي حول حرب روسيا - أوكرانيا، ولكن الخلاف ما يزال قائماً حول خطة هوكشتين للترسيم البحري..



فرضت المحاصصة في التشكيلات الدبلوماسية خطاً مشجعاً لإعادة البحث بالتشكيلات القضائية على المنوال نفسه!



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