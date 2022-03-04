هذه هي خلفية دهم أحد المطاعم الشهيرة في برج حمود

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أكدت مصادر أمنية رفيعة للـtayyar.org أن دهم جهاز أمن الدولة لمستودعات أحد المطاعم الشهيرة في برج حمود لم يأتِ على خلفية وجود كميات من المخدّرات كما ينتشر في التسجيلات الصوتية المتداولة.

وأشارت المصادر الى أن ما تم العثور عليه هو كميات من النيترات شبيهة بتلك التي انفجرت في المرفأ، وبعد التدقيق تبيّن أنها نيترات بوتاسيوم وليس نيترات أمونيوم، ويجري فحصها لمعرفة نسبة الأزوت فيها.

وفيما اكد صاحبا المستودع الموقفان انهما يستعملان النيترات كمواد حافظة لتخزين اللحوم والحفاظ على لونها، ينتظر جهاز امن الدولة تقرير وزارة الصحة لتبيان حقيقة هذا الامر.

علما ان هناك شبهات تدور حول استخدام هذه الكميات من النيترات لاهداف أخرى كالاتجار بها.