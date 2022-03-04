الحلبي: الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لغاية تاريخ 31 أيار 2023

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أعلن وزير الإعلام بالوكالة ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، ان “المجلس أقر تأجيل الانتخابات البلدية بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية لذلك، واقترح إجراءها في 31 أيار 2023 على أن يُحال هذا الاقتراح على مجلس النواب الذي هو سيد نفسه ويتخذ القرار المناسب”.

أما في ما يتعلق ب”الميغاسنتر”، فأعلن “تأجيل البحث به إلى الجلسة المقبلة، التي تم تحديدها يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا، وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء العدل والثقافة والداخلية والمال والسياحة والاتصالات والتربية لتقديم تصور عن “الميغاسنتر” يبحث في الجلسة المقبلة”.

واشار الحلبي الى انه “تم تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعداد دراسة تفصيلية تبين مدى أهمية مشروع سد بسري والحالة التي وصل إليها واقتراح الحلول العملية والتقنية لها”.

وكان طرح رئيس الجمهورية من خارج جدول الاعمال الموضوع المعروف بالـ Ecochard فتقرر ترقين وشطب الاشارات على العقارات الموضوعة بموجب المرسوم الرقم 5821 / 1966 المعروف بالـ Ecochard بعد اعتباره كأنه لم يكن.