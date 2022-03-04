زياد أسود للـtayyar.org: ما بصحّ الا الصحيح

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بعدما انتشر فيديو له على مواقع التواصل يعلن فيه أن أوراقه جاهزة ليتقدّم بترشيحه بناء على طلب التيار الوطني الحر، أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود أنه سيتقدم بترشيحه في الوقت المناسب وقبل انتهاء المهلة القانونية، داعياً أهل جزين الى عدم الانجرار وراء الشائعات. وأكد أسود أن الجميع صار يعرف أن للمنطقة خصوصيتها السياسية وبُعدها السياسي الواضح الانتماء وقال:"ما حدا بينقل جزين من ضفة لضفة".

وأشار أسود الى أن هناك فيتو من حركة أمل عليه لأسباب سياسية معروفة لا تراعي الاحجام لكل مرشح، معتبراً أن هذا الأمر مدخل لاعادة جزين الى المربع الاول الذي أخرجها منه العماد عون عام 2009.

وأضاف أسود:"موقفي واضح لن أساوم عليه والمسألة لم تعد ترتبط بمقعد نيابي بل بكيان منطقة جزين ومصير أهلها".

وردّاً على سؤال حول ما اذا طلب منه التيار الوطني الحر عدم الترشح ما سيكون موقفه قال أسود:"هذا أمر غير وارد لأنني الأول بالاحصاءات التي تعطيني أفضلية واسعة، وأنا ابن التيار الوطني الحر منذ الولادة".

وعن ما يحكى عن فيتو من الجماعة الاسلامية عليه لفت أسود أن هناك تناقضاً في الشائعات فحركة أمل والجماعة الاسلامية لن يكونا على لائحة واحدة... وختم بالقول:"الشائعات من مصدر واحد وهي كثيرة، لكن في النهاية ما بصح الا الصحيح".