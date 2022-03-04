درغام: لاصلاح عامودي التوتر العالي في عكار

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طالب النائب أسعد درغام خلال اتصال مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، "بالايعاز فورا الى مؤسسة كهرباء لبنان لاصلاح عامودي التوتر العالي اللذان سقطا في بلدتي ذوق حبالصة وذوق حدارة، جراء العاصفة، وهما يغزيان كل محافظة عكار بالتيار الكهربائي وتابعين مباشرة لمؤسسة كهرباء لبنان إذ لا يمكن لشركة BUS إصلاح الأعطال".



مؤكدا أن "المطلوب التدخل فورا، خصوصا أن التقنين قاسي جدا والأعطال قد تزيد الوضع سوءا وتحرم المواطنين من تغذية الساعات القليلة جدا التي يحصلون عليها".



وأكد الحايك أن الموضوع قيد المتابعة والمعالجة.