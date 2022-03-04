الرئيس عون مستقبلاً وفد الاتحاد الاوروبي: العودة الى خيار التفاوض هو الأفضل في حل النزاع القائم بين روسيا واوكرانيا

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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن العودة الى خيار التفاوض هو الافضل في حل النزاع القائم بين روسيا واوكرانيا، لأن اعتماد الوسائل السلمية يؤدي الى حقن الدماء ويجنب اي تداعيات تزيد الخلافات بين الدول عموماً، والدول المجاورة خصوصاً.



واشار الى أن موقف لبنان كان دائما ولا يزال ضد اي عمل حربي او اعتداء موجّه ضد اي دولة حرة ومستقلة، لافتاً الى أهمية اعتماد لغة الحوار والتضامن بين الشعوب والدول خلال الازمات والحروب.

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفد الاتحاد الاوروبي برئاسة السفير رالف طراف الذي تحدث في مستهل اللقاء شاكراً الرئيس عون على استقباله والوفد المرافق، كما شكره على موقف لبنان في الجمعية العامة للامم المتحدة من الازمة في اوكرانيا، مشيراً الى "أن لبنان انضم الى 140 دولة في الامم المتحدة بإدانته هذا العمل الهجومي الروسي غير المبرر، الذي انتهك القوانين الدولية وهدد الامن والاستقرار في اوروبا. " ولفت الى انه "إزاء ذلك، فإن الاتحاد الاوروبي متضامن مع اوكرانيا ويقف الى جانبها ويدعو روسيا الى إيقاف هجومها وسحب قواتها من اوكرانيا واحترام سيادتها واستقلال اراضيها."

واشار السفير طراف الى ان الاتحاد الاوروبي كان له تحرك فاعل إزاء هذه الازمة واصدر رزمة عقوبات ضد النظام الاقتصادي الروسي وقطاع التكنولوجيا التابع لها والنخبة الفاسدة فيها.

وقال:"نحن نؤكد انها ساعة الحقيقة بالنسبة لاوروبا، فالمواجهة اليوم هي بين النظام الديموقراطي ونظام الحكم الواحد المطلق والمعتدي. فهذه الحرب لا تحدد فقط مصير اوكرانيا بل مصير اوروبا جمعاء."

وردّ الرئيس عون، مشيراً الى ان موقف لبنان حيال الازمة الروسية-الاوكرانية ينطلق من ضرورة اعتماد لغة الحوار لحل المشاكل بين الدول والشعوب وليس لغة الحرب، ولذلك نرى أن مبادئ شرعة حقوق الانسان ومبادئ الامم المتحدة ترتكز على الحوار وليس على العنف واصوات المدافع.

وقال:"نحن ضد اي عمل حربي موجّه ضد اي دولة حرة ومستقلة، ونعتبر ذلك اعتداء على السيادة والاستقلال كما على الشعب الآمن. فلبنان عانى الكثير من المشاكل والحروب التي كانت نتائجها وخيمة على شعبه كما على بناه التحتية واقتصاده، لاسيما إبان الاجتياح الاسرائيلي لبيروت عام 1982."

وشكر الرئيس عون من جهة ثانية الاتحاد الاوروبي لوقوفه الى جانب لبنان في مختلف الظروف لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020 و الخسائر الهائلة التي وقعت بنتيجته إن كان من ناحية عدد الشهداء والضحايا والجرحى او لناحية الخسائر المادية بعدما دمّر جزء كبير من مدينة بيروت.

ولفت الرئيس عون الى أهمية التضامن بين الدول والشعوب خصوصاً خلال الحروب، وقال:"أوروبا لن تتخلى اليوم عن دورها."

وذكّر الرئيس عون بما سبق أن أكده بضرورة العودة الى خيار التفاوض لأنه الافضل في حل النزاع القائم بين الاتحاد الروسي واوكرانيا، لأن اعتماد الوسائل السلمية يؤدي الى حقن الدماء ويجنب اي تداعيات تزيد الخلافات بين الدول عموماً، والدول المجاورة خصوصاً، معتبراً أن توسل السبل السلمية لمعالجة النزاعات بين الدول يبقى البديل عن العنف والعمليات العسكرية الخطيرة.



تصريح طراف

وبعد اللقاء أدلى السفير طراف بالتصريح الآتي:" انا هنا اليوم لأشكر لبنان باسم الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء على موقفه في الجمعية العامة للامم المتحدة حول الازمة في اوكرانيا.

لقد انضم لبنان الى 140 دولة في إدانة الاعتداء العسكري الروسي غير المسبوق على اوكرانيا. هذا عمل عسكري غير مبرر ينتهك القانون الدولي وقد عرّض للخطر الامن والاستقرار في اوروبا والعالم.

إن الشعب اللبناني يدرك معنى هذه المعركة لما واجهه من اجتياحات واحتلالات وتدخلات. فلبنان الدولة المؤسِسة للأمم المتحدة بقي وفياً لمبادئ عدم اللجوء الى القوة، وهو مع التسوية السلمية للنزاعات، وهذا أمرٌ نقدره عالياً."

وضم الوفد الاوروبي، الى السفير طراف، السفراء والقائمين بأعمال الدول الآتية: بلجيكا، بلغاريا، المانيا، الدنمارك، اليونان، اسبانيا، فنلندا، فرنسا، هنغاريا، ايطاليا، هولندا، بولونيا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد.



سفيرة استراليا

دبلوماسياً أيضاً، استقبل الرئيس عون سفيرة استراليا في لبنان السفيرة ريبيكا غريندلي Rebecca Grindlay في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها في لبنان. ونوّه رئيس الجمهورية بالجهود التي بذلتها السفيرة خلال وجودها في لبنان بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مجالات عدة، وتمنى لها التوفيق في مهامها الجديدة.

الوزير السابق طارق الخطيب

الى ذلك استقبل الرئيس عون الوزير السابق طارق الخطيب، وأجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية والمستجدات الاخيرة، وحاجات منطقة الشوف عموماً واقليم الخروب خصوصاً.