بعد ارتفاع سعر البنزين... ما هي كلفة كل كيلو متر؟

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بعدما وصل سعر صفيحة البنزين إلى 397ألف ليرة (صباح يوم الخميس في 3 آذار 2022) وتراجع سعر صرف الدولار إلى 20,500 ألف ليرة ارتفعت كلفة الانتقال بالسيارات الخاصة، وأصبحت كلفة كل كلم واحد نحو 3,155 ليرة لبنانية لسيارة متوسط استهلاكها 170 كلم/ 20 ليتر بنزين. (وترتفع الكلفة كلما زاد استهلاك السيارة وأيضاً كلما كان طرازها قديماً وبحاجة إلى صيانة دائمة كما وتنخفض كلما كان طراز السيارة حديثاً وتستهلك كميات أقل من البنزين).

وتتوزع هذه الكلفة على البنود التالية:



كلفة البنزين: 2,335 ليرة وتمثل نسبة 74% من الكلفة.

كلفة الزيت والفلتر للمحرك: 90 ليرة

كلفة البطارية: 47 ليرة

كلفة الدواليب: 190 ليرة

كلفة البوجي: 37 ليرة

زيت الأتوماتيك: 23 ليرة

كوابح أمامية وخلفية: 130 ليرة

ماسحات للزجاج: 19 ليرة

رسوم الميكانيك: 9 ليرات

تأمين ضد الغير + تأمين الزامي: 250 ليرة

غسيل السيارة 6 مرات سنوياً: 25 ليرة



فمثلاً كلفة الرحلة:

من طرابلس إلى بيروت ذهاباً وإياباً: 505 آلاف ليرة.

من بيروت إلى جونية ذهاباً وإياباً: 158 ألف ليرة.

من بيروت إلى صيدا ذهاباً وإياباً: 284 ألف ليرة.

من بيروت إلى زحلة ذهاباً وإياباً: 347 ألف ليرة.

من بيروت إلى بعلبك ذهاباً وإياباً: 505 آلاف.

من بيروت إلى حلبا في عكار ذهاباً وإياباً: 568 ألف ليرة.

من بيروت إلى بنت جبيل ذهاباً وإياباً: 770 ألف ليرة.

من بيروت إلى الناقورة ذهاباً وإياباً: 630 ألف ليرة



ضمن مناطق بيروت ذهاباً وإياباً نحو 70 ألف ليرة.

ولا تدخل في احتساب هذه الكلفة الأعطال المفاجئة والمحتملة (دينامو- مارش- فيتاس- مروحة- قشاط المروحة- امورتيسور وغيرها).

ملاحظة: اعتمدنا لتحديد كلفة استهلاك البطارية- البوجي- الدواليب وغيرها، أن المسافة التي تقطعها السيارة سنوياً بمعدل 11 ألف كلم، وتم تحديد سعر صرف الدولار بـ 20,500 ليرة.





المصدر: الدولية للمعلومات