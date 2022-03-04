الخطيب على رأس وفد يزور مؤسسة عامل

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زار نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني طارق الخطيب على رأس وفد ضم اوديل سلامة و رمزي دسّوم، رئيس مؤسسة عامل الدكتور كامل مهنا في المقر الرئيسي في بيروت..بدايةً كانت لمحة تاريخية عن المؤسسة و عن نشاطاتها المتنوعة على كامل مساحة الوطن و في الانتشار، و كان التركيز على أن عامل تنظر إلى الإنسان مطلق انسان على أنه قيمة مضافة بحد ذاته و هي كمؤسسة تعمل تحت عنوان حقوق الإنسان التي هي حق مكتسب و ليست منّة من أحد.

بدوره الوزير الخطيب أثنى على الدور الانساني و الاستثنائي الذي تقوم به عامل و شدد على أن هذه المؤسسة الكريمة ما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه لولا الإدارة الحكيمة و المتجردة و الشفافة للدكتور كامل مهنا. و ختاما" كان اتفاق على مزيد من اللقاءات المستقبلية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان.