living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - باسم مغنية وألين لحود في الاحتفال التعريفي بجائزة IAAF AWARDS

4
MARCH
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أقامت "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية" الاحتفال التعريفي بجائزة  IAAF AWARDS مسابقة أفضل مشروع ريادي قابل للتنفيذ تحت شعار "تجرأ تحلم" في جامعة بيروت العربية- فرع طرابلس، وذلك بحضور البروفسور خالد البغدادي رئيس الفرع وضيفي الشرف النجمين باسم مغنية وألين لحود، إضافةً إلى العمداء والأساتذة والطلاب.


وفي كلمته رحب البروفسور خالد البغدادي بمبادرة السيدة إيناس الجرمقاني وحثّ طلاب الجامعة على الحلم والعمل على تفجير طاقتهم بمشاريع استثمارية في لبنان داعياً إلى البدء منذ اللحظة بترجمة الأحلام على الورق من أجل تحقيقها.


أما السيدة إيناس الجرمقاني، فقالت: "إذا استطعنا أن نزرع الأمل عندها ستسطيعون البقاء في لبنان، لأننا إذا تركنا وطننا وهاجرنا من سيؤمن به بعد ذلك؟!". وأضافت: "يداً بيدّ لدعم لبنان وأحلام شباب طرابلس، ولذلك سنخصص جائزة لفرع طرابلس بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية إضافة لجائزة فرع بيروت، وهكذا يصبح مجموع جوائز هذا العام مليار ليرة". 


في حين قال الممثل باسم مغنية إن انطلاقة مسيرته الفنية لم تكن سهلة خصوصاً أن من جيل الحرب، ولكن على الجميع أن ينتهزوا أي فرصة تُسنح لهم، وأن يؤمنوا أن في لبنان لا زلنا قادرين على الحلم والانتاج.


وأضافت الممثلة والمطربة ألين لحود "لا تدعوا أحد يسرق منكم أحلامكم مهما كانت صعبة الوصول، ولا تظنوا أن الهجرة هي الحلّ الأنسب فهناك نحن مجرد أرقام؛ ولكن في حال وجدتم فرصة ذهبية معينة في الخارج، استغلوها وعودوا إلى بلدكم، ووظفوا طاقاتكم هنا". 


وفي الختام شرحت السيدة كارلا سابا عن التعاون الحاصل بين "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية" وBerytech والذي يهدف إلى تمكين الطلاب من إدارة مشاريعهم وتسهيل الأمور اللوجستية، كما التأكد من كيفية تنفيذ دراسة الجدوى.


يذكر أن "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية" تقيم مسابقة IAAF AWARDS للعام الرابع على التوالي في الجامعات اللبنانية، ومن الجامعات المشاركة هذا العام إضافةً إلى الجامعة اللبنانية، جامعة بيروت العربية، جامعة الروح القدس الكسليك، جامعة القديس يوسف، جامعة البلمند، الجامعة اللبنانية الأميركية، جامعة سيدة اللويزة والجامعة الأميركية للعلوم وللتكنولوجيا؛ حيث يتم تقديم جائزة مادية بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية للمشروع الفائز المبتكر والريادي القابل للتطبيق من كل جامعة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout