بالصور - باسم مغنية وألين لحود في الاحتفال التعريفي بجائزة IAAF AWARDS

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أقامت "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية" الاحتفال التعريفي بجائزة IAAF AWARDS مسابقة أفضل مشروع ريادي قابل للتنفيذ تحت شعار "تجرأ تحلم" في جامعة بيروت العربية- فرع طرابلس، وذلك بحضور البروفسور خالد البغدادي رئيس الفرع وضيفي الشرف النجمين باسم مغنية وألين لحود، إضافةً إلى العمداء والأساتذة والطلاب.



وفي كلمته رحب البروفسور خالد البغدادي بمبادرة السيدة إيناس الجرمقاني وحثّ طلاب الجامعة على الحلم والعمل على تفجير طاقتهم بمشاريع استثمارية في لبنان داعياً إلى البدء منذ اللحظة بترجمة الأحلام على الورق من أجل تحقيقها.



أما السيدة إيناس الجرمقاني، فقالت: "إذا استطعنا أن نزرع الأمل عندها ستسطيعون البقاء في لبنان، لأننا إذا تركنا وطننا وهاجرنا من سيؤمن به بعد ذلك؟!". وأضافت: "يداً بيدّ لدعم لبنان وأحلام شباب طرابلس، ولذلك سنخصص جائزة لفرع طرابلس بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية إضافة لجائزة فرع بيروت، وهكذا يصبح مجموع جوائز هذا العام مليار ليرة".



في حين قال الممثل باسم مغنية إن انطلاقة مسيرته الفنية لم تكن سهلة خصوصاً أن من جيل الحرب، ولكن على الجميع أن ينتهزوا أي فرصة تُسنح لهم، وأن يؤمنوا أن في لبنان لا زلنا قادرين على الحلم والانتاج.



وأضافت الممثلة والمطربة ألين لحود "لا تدعوا أحد يسرق منكم أحلامكم مهما كانت صعبة الوصول، ولا تظنوا أن الهجرة هي الحلّ الأنسب فهناك نحن مجرد أرقام؛ ولكن في حال وجدتم فرصة ذهبية معينة في الخارج، استغلوها وعودوا إلى بلدكم، ووظفوا طاقاتكم هنا".



وفي الختام شرحت السيدة كارلا سابا عن التعاون الحاصل بين "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية" وBerytech والذي يهدف إلى تمكين الطلاب من إدارة مشاريعهم وتسهيل الأمور اللوجستية، كما التأكد من كيفية تنفيذ دراسة الجدوى.



يذكر أن "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية" تقيم مسابقة IAAF AWARDS للعام الرابع على التوالي في الجامعات اللبنانية، ومن الجامعات المشاركة هذا العام إضافةً إلى الجامعة اللبنانية، جامعة بيروت العربية، جامعة الروح القدس الكسليك، جامعة القديس يوسف، جامعة البلمند، الجامعة اللبنانية الأميركية، جامعة سيدة اللويزة والجامعة الأميركية للعلوم وللتكنولوجيا؛ حيث يتم تقديم جائزة مادية بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية للمشروع الفائز المبتكر والريادي القابل للتطبيق من كل جامعة.