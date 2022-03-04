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اليكم طقس الايام المقبلة

4
MARCH
2022
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يسيطر منخفض جوي على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مصحوب بكتل هوائية باردة، أمطار غزيرة ورياح قوية حتى بعد ظهر يوم اليوم الجمعة حيث ينحسر تدريجيا.


وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الجمعة غائما الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع الـ1200 متر وما فوق فترة قبل الظهر، ويتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.

 

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

 

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، ويتوقع هطول أمطار متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية اعتبارا من الظهر.

 

وأفادت صفحة Lebanon Weather Forecast على موقعها على "فيسبوك" انه من المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة يوم السبت وخاصةً يوم الأحد ليُصبح أقصاها 25 درجة ساحِلاً يوم الأحد. تنشط الرياح الشرقيّة خاصةً على المُرتفعات الغربيّة وتُسيطر بعض السحب على الأجواء مع إحتمال تساقط بعض الأمطار الموحِلة من حين لآخر.

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