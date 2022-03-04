أسرار الصحف ليوم الجمعة 4 آذار 2022

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البناء

كشفت مصادر في فيينا عن انتهاء المحادثات حول 99% من مضمون وثيقة التفاهم وما بقي أصلاً سيحسمه حضور وزراء الخارجية. وقالت إن الرهان على عودة إيران الى السوق النفطي ورفع العقوبات شكل عامل تشجيع للغرب وروسيا؛ الغرب طلباً للنفط وروسيا طلباً للالتفاف على العقوبات.

قال مصدر أمني إن تداعيات الحرب الأوكرانية ستظهر قريباً في لبنان سواء بارتفاعات خياليّة في أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي والمواد الغذائية، لكن سياسياً ايضاً بظهور مهرجانات وانشطة تضامنية متعاكسة مع كل من روسيا وأوكرانيا على قاعدة تنشيط جمهور 8 و14 آذار قبل الانتخابات.

اللواء

بلغت العلاقة حدّ القطيعة بين دولة كبرى ومرجع كبير وتياره قبل البيان الأخير حول الموقف الرسمي من الحرب الروسية- الأوكرانية.

بدأ التحضير لإحداث قفزة في سعر صرف الدولار، بانتظار التوقيت المناسب، وربما في الأسبوع الذي يلي انحسار المنخفض الجوي.

أبلغ حزب بارز نأيه عن الترشيحات والاقتراع في العاصمة، وحصر تحالفاته مع حركة «أمل» والتيار الوطني الحر.

الجمهورية

إعتبرت شخصية رسمية أن مصالح لبنان مع دولة كبرى تتصدر الأحداث حاليا وتساوي فقط واحد بالمئة من مصالحه مع خصومها.

لوحظ أن بعض المصارف بدأ بالتشريج على كل عملية يقدمها لزبائن فيما كانت العمليات في السابق تنفذ مجانا.

ذكر تقرير دولي أن الإدمان على المخدرات في لبنان زاد بنسبة عالية جداً خصوصاً بعد جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية.