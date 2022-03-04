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عناوين الصحف ليوم الجمعة 4 آذار 2022

4
MARCH
2022
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الأخبار

الأسبوع الأوّل: انشطار العالم
عرض مكتوب من هوكشتين: البلوك 8 لإسرائيل... وقطر للحقول المشتركة
شقير للأسمر: ما تخليني إفضحك! تسوية انتخابية لترقيع الأجور
انتخابات إقليم الخروب: «الجماعة» حسمت وجنبلاط مربك و«الثوار» متفائلون

البناء

مفاوضات بريست لممرات إنسانيّة… وبوتين: الحرب مستمرّة حتى تحقيق الأهداف
هوكشتاين خطياً: ما بين الخطين هوف والـ 23… فاتحاً الباب لضمّ حقل قانا
فرنجيّة رئاسياً: كل شيء بأوانه… خطّي واضح وتحالفاتي ثابتة… لرئيس يتحدّث مع الجميع

النهار

"الانتخابات الثالثة" إلى تأجيل ولا "ميغاسنتر" نيابية

الديار

دبلوماسية «التذاكي» لا تقنع موسكو وتحذير من استغلال «اسرائيل» للحرب
واشنطن تضغط لتمرير «ترسيم مُتعرّج» ولبنان يتبنى مناورة «خاسرة»
وزارة الداخلية تنعى «الميغاسنتر» وتحالف «امل» ــ «التيار» على القطعة

نداء الوطن

تنفيعات وتعيينات وتعويضات "فوق أنقاض" المرفأ... والدفع بالدولار!
الترسيم: "جواب" لبنان بيد "حزب الله"!

اللواء

مواجهة تداعيات الأزمات المعيشية بين النصائح والشحايح!
الميغا سنتر مدار تجاذب اليوم.. وإرسلان يكشف عن لقاءات مع الأسد

 

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