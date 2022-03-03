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بمؤازرة من أمن الدولة...الاقتصاد تسطر محاضر ضبط بحق عدد من سوبرماركات ومحطات بنزين

3
MARCH
2022
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تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية في الاسواق، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وبمؤازرة من عناصر من المديرية العامة لامن الدولة والامن العام وشرطة البلديات في مناطق جبل لبنان والشمال والجنوب والبقاع.
نظم المراقبون محضريّ ضبط بحق محليّ سوبرماركت في برجا لعدم التزام اصحابهما بنسب الارباح ومعايير السلامة الغذائية. كما جال المراقبون على محطات البنزين في الجنوب للتأكد من عدم الغش في العدادات.
كما تم توزيع الطحين المصادر في البقاع من قبل فرع المعلومات على الافران بحضور مراقبي الوزارة.
وجالت دوريات المراقبين في مناطق الشمال.
تؤكد الوزارة استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في الاسواق واحالتها امام القضاء المختص، رغم كل الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين.

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