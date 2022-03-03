خير: 128 شخصا من لبنانيي أوكرانيا يصلون فجرا إلى بيروت

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أعلن الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير في بيان، “وصول 58 شخصا من لبنانيي أوكرانيا فجر غد الجمعة إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، آتين من رومانيا، بعد أن قامت السفارة اللبنانية هناك بتسهيل أمورهم، بالتنسيق مع الهيئة”، وقال: “إن هؤلاء غير ال70 شخصا الذين سسيصلون على الطائرة نفسها على نفقة أحد رجال الاعمال اللبنانيين في رومانيا، الذي قام ويقوم مشكورا بمبادرته”.



أضاف: “إن مجموع اللبنانيين العائدين فجرا على الطائرة نفسها يبلغ 128 شخصا، والهيئة كانت أمنت سابقا خروج دفعة من رومانيا وصلت أخيرا إلى لبنان”.



وتحدث عن “دفعة جديدة سيتم إحضارها قريبا من بولندا، فور انتهاء التسهيلات لعودتهم”.