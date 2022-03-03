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بعض شركات الملاحة بدات بتفريغ بضائع الحاويات برسم أوكرانيا في مرافئ خارجية متعددة من بينها مرفأ طرابلس شمال لبنان

3
MARCH
2022
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كشف رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن عن تراكم أعداد السفن في منطقة البحر الأسود نتيجة الأعمال الحربية بين روسيا وأكرانيا وعدم تمكن سفن عديدة من إلإبحار في بحر أزوف أو الرسو والإبحار من كافة الموانئ الأوكرانية.


وقال في بيان: "إضطراريا، بدأت بعض شركات الملاحة بتفريغ بضائع الحاويات برسم أوكرانيا في مرافئ خارجية متعددة، وسيكون مرفأ طرابلس في شمال لبنان ضمنا بالنسبة للبضائع المنقولة على الخطوط الملاحية المباشرة بين الصين والشرق الأقصى عبر قناة السويس الى شرق المتوسط وصولا الى موانئ البحر الأسود".

وأشار اليمن إلى أن معدلات إيجار السفن إرتفعت كثيرا عبر السنوات الثلاث المنصرمة وبالتالي أجور الشحن، مؤكدا أنه مع تواصل إرتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية نتيجة الأزمة في أوكرانيا، سيكون متوقعا إرتفاع أجور الشحن الى مستويات جديدة عالميا في العام الحالي 2022 في ظل طلب متنامي على السفن ونقل البضائع بحرا.

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