بهاء الحريري: معالجة الفساد في لبنان شرط مسبق لمعالجة الحوكمة والأزمة الاقتصادية

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اعتبر رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري أن معالجة الفساد في لبنان شرط مسبق لمعالجة الحوكمة والأزمة الاقتصادية.

وقال في تغريدة عبر حسابه على توتير: "نؤيد موقف وفد وزارة الخزانة الاميركية الذي زار لبنان حيث شدد على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات عميقة وذات مغزى قبل الانتخابات".

وأضاف: "نحث على ما أشار إليه الوفد حول القرض الحسن الذي صنّفته الولايات المتحدة كمثال على مؤسسة مالية زائفة غير منظمة تنتهك ترخيص منظمة غير حكومية ممنوح من وزارة الداخلية وتوفّر غطاءً للنشاط المالي لحزب الله، ما يهدّد مصداقية النظام المالي اللبناني".