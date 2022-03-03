الشامي يطلب الى الرئيس عون ان تكون هناك ورشة عمل حكومية برلمانية

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي الذي اطلعه على آخر التطورات في ما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح الرئيس الشامي انه طلب الى الرئيس عون ان تكون هناك ورشة عمل حكومية برلمانية لتنفيذ بعض الإصلاحات الضرورية للوصول الى اتفاق مع صندوق النقد، لاسيما وان بعض هذه الإصلاحات يحتاج الى تشريعات من مجلس النواب.

وأشار الرئيس الشامي الى ان العجلة في العمل بين الحكومة ومجلس النواب ضرورية للوصول الى اتفاق قبل الانتخابات النيابية.