البراكس للـtayyar.org: "انشالله ما يرتفع سعر برميل النفط أكثر"

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أكد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس للـtayyar.org أن ارتفاع سعر المحروقات اليوم بهذا الشكل الكبير يعود الى ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعدما تخطّى سعر البرميل عالمياً 116 دولار نتيجة المعارك العسكرية الدائرة في أوروبا والأمر بالرغم من ثبات واستقرار سعر صرف الدولار في لبنان الذي ساهم بالحدّ من ارتفاع الاسعار أكثر من ذلك.

ورجّح البراكس في حال مزيد من التصعيد العسكري وارتفاع الاسعار عالمياً أكثر، أن ترتفع الأسعار كذلك في لبنان وبشكل كبير، أمّا في حال انعكس ضخّ 60 مليون برميل من الاحتياط الاستراتيجي للدول الاعضاء في منظمة الطاقة الدولية على سعر النفط تراجعاً، فذلك سينعكس أيضا تراجعاً في أسعار النفط في لبنان.

وتمنى البراكس أن لا يكون هناك مزيد من التصعيد في هذه الأزمة يؤدي الى شح بالمشتقات النفطية في البحر المتوسط من حيث نتموّن، لان حينها سينعكس الأمر شحّاً في الكميات المتوافرة في كلّ بلدان هذا الحوض.