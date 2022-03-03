الرئيس عون يترأس في الثالثة بعد ظهر غد جلسة لمجلس الوزراء

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يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثالثة بعد ظهر غد الجمعة، جلسة لمجلس الوزراء دعا اليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعلى جدول اعمالها 26 بندا ابرزها مشروع قانون معجل يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وعرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لدراسة أعدتها الوزارة حول الية اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى MEGA CENTER في الانتخابات النيابية العامة للعام 2022، فضلا عن مشروعي قانون الأول لحفظ الطاقة والثاني لانتاج الطاقة المتجددة الموزعة، إضافة الى بنود أخرى تتناول مواضيع مختلفة.

سفيرة فرنسا

الى ذلك، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفيرة فرنسا في لبنان السفيرة آن غريو واجرى معها جولة افق تناولت مواضيع الساعة، ومنها العلاقات اللبنانية –الفرنسية، والتطورات العسكرية بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا وموقف لبنان في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر امس في نيويورك وما صدر عنها من قرارات. كذلك، وضعت السفيرة غريو الرئيس عون في تفاصيل الاتفاق الذي تم بين وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائهما قبل أيام في باريس، على تمويل مشاريع إنسانية أولية عدة لمساعدة الشعب اللبناني تعنى خصوصا بتوفير مساعدة مباشرة لعدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان ورفع مستوى الرعاية الصحية الموجهة لمكافحة جائحة "كورونا" وبعض المنشآت التعليمية الأساسية، فضلا عن المساهمة في تمويل اعمال المنظمات العاملة على توزيع حليب الأطفال والغذاء للفئات الأكثر تضررا.

وتطرق البحث أيضا الى ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتحضيرات الجارية لاجراء الانتخابات النيابية في شهر أيار المقبل وغيرها من المواضيع التي تهم البلدين.

عائلة الوزير السابق المرحوم جان عبيد

وفي قصر بعبدا، وفد من عائلة الوزير السابق والنائب الراحل جان عبيد ضم ابناءه سليمان وهلا وبدوي الذي شكروا الرئيس عون على تكريم والدهم في الذكرى السنوية الأولى لوفاته ومنحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر تقديرا لعطاءاته في المجالات الوطنية.