لبنان في قلب العاصفة.. أمطار غزيرة وثلوج وتحذير!

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أفادت صفحة Weather Of Lebanon ان لبنان أصبح في قلب العاصفة ولفترة 24 ساعة.

وأشارت الصفحة إلى ان منخفضا جويا يترافق مع كتل رطبة وباردة متمركز فوق شرق تركيا بدأ اليوم الخميس بالتأثير على لبنان بطقس عاصف لتعود وتضعف فعالية هذا المنخفض يوم غد الجمعة.



هذا المنخفض يحمل معه امطارا غزيرة وثلوج على الجبال ورياحا قوية الى قوية جدا خاصة شمالا، على ان يستقر نسبياً يوم السبت.



من جهتها، أفادت صفحة "الأرصاد الجوية في لبنان" على صفحتها على فيسبوك ان لبنان على موعد مع منخفض جوي يستمر حتى يوم الجمعة يحمل امطارا غزيرة وعواصف رعدية عنيفة وتساقط لحبات البرد مع انخفاض في درجات الحرارة مع رياح قوية باردة تصل سرعتها إلى ١١٥ كلم في الساعة اليوم الخميس وستلامس الثلوج ٩٠٠ متر من دون تراكم ويستمر المنخفض حتى يوم الجمعة بوتيرة اقل عن يوم الخميس.

وأضافت "الصفحة" ان المنخفض الجوي المترافق مع رياح قوية تصل سرعتها الى ١١٥ كلم في الساعة قد يؤدّي إلى سقوط لوحات إعلانيّة، وأعمدة، وأشجار قد تشكّل خطراً على السّلامة العامّة، لذا على المواطتيت المواطنين تجنّب التنقل سيرا على الأقدام والقيادة بحذر، واتّخاذ جميع الاحتياطات الوقائيّة وعدم ركن السيارات بالقرب من اللوحات الإعلانية، والأشجار تحسبا لاقتلاعها.

في التفاصيل:

طقس يوم الخميس ٣ آذار: طقس عاصف جداً غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير عن يوم الاربعاء ويصبح الطقس بارد جداً مع امطار غزيرة احياناً يرافقها عواصف رعدية عنيفة مع تساقط غزير لحبات البرد وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وتلامس ليلاً ٩٠٠ متر شمالاً من دون تراكم مع رياح قوية جداً تصل سرعتها إلى ١١٥ كلم في الساعة خاصةً شمالاً و ٩٠ كلم في الساعة جنوباً.

طقس يوم الجمعة ٤ آذار: ينحسر تأثير المنخفض وتصبح الامطار متفرقة مع ثلوج خفيفة على ارتفاع ١٣٠٠ متر.

طقس يوم السبت والاحد: ينحسر المنخفض كلياً وتبقى بعض الامطار المتفرقة وثلوج عبرة خفيفة مع ارتفاع درجات الحرارة.

تحذير من الأمطار الغزيرة التي سوف تسبب سيول جارفة لفترات خاصةً اليوم الخميس.

تحذير من ارتفاع موج البحر إلى ٧ امتار اليوم الخميس.