الأسد يبحث مع رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق مواضيع أمنية

A + A -

الوطن السورية: بحث الرئيس بشار الأسد خلال استقباله أمس رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، مجالات التعاون القائم بين البلدين وخصوصاً المواضيع الأمنية المشتركة التي تتعلق بضبط الحدود ومكافحة التنظيمات الإرهابية الموجودة في تلك المنطقة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تكثيف الجهود في مواجهة ما تقوم به الدول الداعمة للإرهاب من محاولات لإعادة إحياء هذه التنظيمات، والعودة لضرب الاستقرار الذي فرضه الجيشان السوري والعراقي على طرفي الحدود.

في سياق متصل أجرى رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والخدمي وسبل تعزيز التبادل التجاري في سياق تعزيز ربط سوقي البلدين وتحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل بينهما بالاستفادة من العلاقات التاريخية لقطاع الأعمال في البلدين الشقيقين.

وتناول الحديث سبل التعاون في قطاع الطاقة بالاستفادة من الموارد والبنى التحتية المتوافرة لدى البلدين، واستثمارها على النحو الأمثل في ضوء عدم الاستقرار الذي تعاني منه أسواق الطاقة العالمية.

كما تطرق الحديث إلى التحديات التي يواجهها القطاع المائي في البلدين، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق المشترك لضمان الإدارة الرشيدة للموارد المائية والحصول على الحقوق المائية لسورية والعراق وفق المعاهدات والقوانين الدولية.