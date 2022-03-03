أسرار الصحف ليوم الخميس 3 آذار 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال سفير دولة لم تؤيّد الحرب الروسية الأوكرانية ولا أيّدت العقوبات على روسيا إنه سأل في نيويورك المندوبين الأميركي والأوكراني، عمّا إذا كان عنوان المواجهة ضمان انضمام أوكرانيا للناتو فأجاباه بالنفي. فقال سألتهما لماذا عدم التعهد لروسيا بعدم الانضمام تفادياً للحرب فلم يجيبا.

خفايا

قال وزير بارز إن استبدال مجلس الوزراء بتوافق رئيسَي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية في الموقف من الحرب الروسية الأوكرانية كما جرى في بيان الخميس وفي اجتماع قصر بعبدا بذريعة تفادي الانقسام هو مخالفة دستوريّة وتعديل للطائف وإنشاء ترويكا لا يجب ان يمرّ وإلا تحول عرفاً.

نداء الوطن: خفايا

إعتبرت أوساط متابعة أن «حزب الله» يخوض معركة الثلث المعطل في مجلس النواب.

تزامن إعلان الخزانة الأميركية أن مؤسسة «القرض الحسن» توفّر غطاء لأنشطة «حزب الله» المالية بما يهدّد مصداقية النظام المالي اللبناني مع وجود وفد منها في بيروت. وتزامن أيضاً مع إرسال رسائل نصية من فروع تابعة للمؤسسة تعرض الحصول على قروض بالليرة اللبنانية مقابل رهن ذهب.

يتزايد بشكل كبير وغير مفهوم حجم التداول على سعر منصة صيرفة من دون معرفة الجهات التي تُحصِّل هذه المبالغ فقد قفزت الأرقام من 59 مليون دولار في 23 شباط إلى 70 مليوناً في 24 وإلى 75 في 25 ثم إلى 73 في 28 و93 في أول آذار و87 في الثاني منه، بحصيلة 457 مليون دولار في ستة أيام فقط.



اللواء: أسرار

همس

يدرس مسؤول كبير سابق بعناية مسألة إعلان ترشحه لجهة التوقيت، مع اختيار المرشحين إلى جانبه فضلاً عن التحالفات!



غمز

لا يزال وزير مقرّب يعتبر أن ما يجري يصب في إطار لعبة تمرير الوقت.. ليحين وقت الجدّ..



لغز

قال خبير انتخابي أن فريق 8 آذار بدا أكثر قدرة على التماسك، في ضوء إدارة مجرّبة للشأن الانتخابي منذ تسعينيات القرن الماضي..

الجمهورية: أسرار

هيئة أممية ترفض طلباً لدولة كبرى

رفضت هيئة أممية طلباً لدولة كبرى للمشاركة في إحدى المهام الحساسة في المنطقة وهو ما انعكس موقفاً سلبياً في قضية مماثلة.

بعد البيان.. تطويق النتائج

تجنّب مسؤول رفيع إصدار نفي لمضمون بيان هام صدر في قضية طارئة سعياً وراء تطويق النتائج التي ترتبت حتى الآن.

الإنتخابات.. "رَح نخوضا بموعدها"

سُئلت أوساط حزبية عن تأجيل الإنتخابات فقالت: «رَح نخوضا بموعدها حتى لو اضطرّينا نخوضا لوحدنا».