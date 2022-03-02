بالأسماء: مرشحو “حزب الله” للانتخابات النيابية المقبلة

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أعلن أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اسماء مرشحي حزب الله في الانتخابات المقبلة وهم:
ـ دائرة الجنوب الثالثة:
قضاء النبطية ـ محمد رعد
قضاء بنت جبيل ـ حسن فضل الله
قضاء مرجعيون ـ علي فياض
ـ دائرة الجنوب الثانية:
قضاء صور : حسن عز الدين وحسين جشي
ـ بيروت ـ الدائرة الثانية: أمين شري
ـ دائرة البقاع ـ زحلة: رامي أبو حمدان
ـ دائرة بعلبك الهرمل: حسين الحاج حسن ـ ابراهيم الموسوي ـ ايهاب حماده ـ علي المقداد
ـ دائرة جبل لبنان بعبدا : علي عمار
ـ دائرة بل لبنان ـ جبيل: رائد برو
ـ دائرة البقاع ـ زحلة: رامي أبو حمدان
ـ دائرة بعلبك الهرمل: حسين الحاج حسن ـ ابراهيم الموسوي ـ ايهاب حماده ـ علي المقداد
ـ دائرة جبل لبنان بعبدا : علي عمار
ـ دائرة بل لبنان ـ جبيل: رائد برو