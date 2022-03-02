بالأسماء: مرشحو “حزب الله” للانتخابات النيابية المقبلة

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أعلن أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اسماء مرشحي حزب الله في الانتخابات المقبلة وهم:

ـ دائرة الجنوب الثالثة:

قضاء النبطية ـ محمد رعد

قضاء بنت جبيل ـ حسن فضل الله

قضاء مرجعيون ـ علي فياض

ـ دائرة الجنوب الثانية:

قضاء صور : حسن عز الدين وحسين جشي

ـ بيروت ـ الدائرة الثانية: أمين شري

ـ دائرة البقاع ـ زحلة: رامي أبو حمدان

ـ دائرة بعلبك الهرمل: حسين الحاج حسن ـ ابراهيم الموسوي ـ ايهاب حماده ـ علي المقداد

ـ دائرة جبل لبنان بعبدا : علي عمار

ـ دائرة جبل لبنان ـ جبيل: رائد برو

ـ دائرة البقاع ـ زحلة: رامي أبو حمدان