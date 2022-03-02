دراسة المولوي حول الميغاسنتر تتضمن سلسلة من المشاكل، وجورج عطالله للـtayyar.org: ذاهبون بالأمر حتى النهاية

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عشية تقديم وزير الداخلية بسام المولوي دراسته في مجلس الوزراء الجمعة المقبل أكدت مصادر متابعة للـtayyar.org أن في دراسة المولوي سلسلة من المشاكل ينعي من خلالها الميغاسنتر.

فأول المشاكل التي تتحدث عنها الدراسة، هي مشكلة الوقت الذي يتطلبه هذا الأمر وهو بحسب ما يرد في الدراسة بحاجة لخمسة أشهر من تاريخ صدور القانون.

ثاني المشاكل التي ترد في دراسة المولوي هي تعديل القانون مع العلم أن هناك عدداً من المراجع القانونية قد أكد أن الأمر يمكن إنجازه من دون تعديل في القانون.

أما ثالث المشاكل فتتعلق بالكلفة التي قدّرتها دراسة المولوي بحوالى ستة ملايين دولار.

إضافة الى ذلك تشير دراسة المولوي الى أن هناك مليون لبناني ونصف يرغبون في تغيير مراكز اقتراعهم ما يتطلّب إضافة ثلاثة الاف قلم اقتراع وتخصيص ستمئة لجنة قيد وستة الاف موظف.

وفي هذا الاطار أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله للـtayyar.org أن التيار ذاهب حتى النهاية في هذا الموضوع، وهو في حال سقط الاقتراح حكومياً، سيحضّر لخطوة في المجلس النيابي لكن الفكرة لم تتبلور بعد حول ماهيّة الخطوة... وقال:"الميغاسنتر حاجة ويمكن تطبيقها، لذلك نحن ماضون قدماً على هذا الصعيد".