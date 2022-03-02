في إقليم الخروب...سرقة شبكات الكهرباء مستمرة

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تعرضت شبكة الكهرباء لمحطة افراز الجية “الكنونة”، في محلة “زاروت” في الجية بالقرب من المسجد لسرقة جميع مداخلها ومخارجها كاملة.

كما تم سرقة شبكة محطة “مجاز غربي” في بلدة عين الحور.

وتم إبلاغ القوى الأمنية ومؤسسة كهرباء لبنان، وبوشرت التحقيقات.

يذكر أن مؤسسة كهرباء لبنان تشكو من عدم توفر الشبكات لاصلاح الاعطال ومد شبكات جديدة بديلة عن المسروقة، لعدم توفر الموارد لشراء الشبكات وغيرها، وهذا ما يحرم اهالي قرى وبلدات المنطقة التي تتعرض للسرقات بشكل متصاعد، من التيار الكهربائي بشكل كامل، والذي لا يتعدى الساعتين كل 24 ساعة.