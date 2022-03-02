لقاء بين رئيس الهيئات الاقتصادية و أبو حيدر ولويس لحود... هذا ما جرى عرضه

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عقد رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لقاء مشتركا مع المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، تم في خلاله مناقشة سبل تطوير التعاون بين الهيئات الإقتصادية وإتحاد الغرف اللبنانية ووزارتي الإقتصاد والزراعة، لا سيما في ما خص المواضيع الآتية:

- النظر في تطبيق الإتفاقايات التجارية إنطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل بما يخدم المنتجات اللبنانية.



- فتح أسواق جديدة للمنتجات اللبنانية لا سيما الزراعية والصناعات الغذائية.

- تنظيم أيام متتالية للمنتجات اللبنانية في الداخل والخارج.

-تنظيم زيارة لوفد إقتصادي الى البرازيل في نيسان المقبل، لتنمية العلاقات الإقتصادية وتسهيل عمليات التصدير من لبنان الى هذا البلد.



وتم الإتفاق على عقد لقاء ثان خلال الأيام المقبلة لمتابعة التحضير لزيارة البرازيل.