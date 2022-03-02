المهندس جبران يدعو موظفي مياه البقاع إلى لقاء موسع مطلع الأسبوع بعد تكليفه بإدارة المؤسسة

A + A -

لمناسبة تكليف المهندس جان جبران مهام مدير عام مؤسسة مياه البقاع إضافة إلى مهامه كرئيس مجلس إدارة- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، يعقد جبران لقاء موسعًا يوم الإثنين المقبل مع الموظفين والمستخدمين لوضع الخطوط الرئيسية لاستراتيجية العمل المقبلة والتي ستتركز في المرحلة الأولى على إدارة المشاريع الأساسية وتغطية مصاريفها وتأمين أجور المستخدمين والعمال.

وفي رسالة أولى إلى فريق العمل لفت جبران إلى أهمية تبادل وجهات النظر والآراء والمقترحات لإنهاض المؤسسة من أزماتها المالية الضاغطة.

وكان وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض قد أصدر قرارًا نهاية الأسبوع الفائت بتكليف المهندس جبران مهام مدير عام مؤسسة مياه البقاع لمدة موقتة لتأمين استمرارية المرفق العام وحسن سير العمل بعدما شغر المركز باستقالة مديره.