جنبلاط في برقية إلى سفير أوكرانيا: متضامن معكم

A + A -

أبرق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى سفير أوكرانيا في لبنان إيغور أوستاش، معبرا عن التضامن مع الشعب الأوكراني.



وقال جنبلاط في رسالته:

"باسم الحزب التقدمي الاشتراكي أُعرِب عن تضامني مع الشعب الأوكراني الذي يواجه هذه الحرب غير المبررة وعواقبها الإنسانية المأساوية.



فقط الحل الديبلوماسي المستند إلى القانون الدولي والمعاهدات السابقة مثل اتفاقية مينسك يمكن أن يحل هذه المأساة ويوقف إراقة الدماء".



وقد تلقى جنبلاط رسالة جوابية من السفير الأوكراني الذي أعرب عن "الاحترام الكبير لشخصية جنبلاط ومساهمته في تاريخ لبنان".



وتوجه السفير الأوكراني إلى جنبلاط بالقول: "تجربتك الشخصية في منزلة لا تقدر بثمن بالنسبة لنا. وقد كان من دواعي الشرف والسرور تلقي خطاب دعم منكم. أنا متأثر، وأود أن أشكرك على مناشدتك الطلاب اللبنانيين للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا. المجد لأوكرانيا، المجد للبنان".