living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عاصفةٌ لـ3 أيام... أمطارٌ غزيرة وثلوج

2
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، وارتفاع اضافي في درجات الحرارة خلال النهار التي تتخطى معدلاتها الموسمية مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملموس، وتهطل أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية كما تنشط الرياح ويتكون الضباب على المرتفعات خلال الليل.

 

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر الأربعاء، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق البحر الاسود والذي يقترب تدريجيا، ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة، أمطار غزيرة ورياح شديدة ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجيا.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و 22 درجة مئوية)


– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، وارتفاع اضافي في درجات الحرارة خلال النهار التي تتخطى معدلاتها الموسمية مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملموس، وتهطل أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية كما تنشط الرياح ويتكون الضباب على المرتفعات خلال الليل.


الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد، خصوصا في المناطق الجنوبية كما تنشط الرياح وتشتد سرعتها لتصل الى 90 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، لذا نحذر من تساقط اللوحات الاعلانية، وتبدأ الثلوج بالتساقط بدءا من ارتفاع 2000 متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس ال1400 متر ليلا.


الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وهطول امطار وتساقط ثلوج على ارتفاع ال 1400 متر وما فوق في الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار، ويصبح قليل الغيوم اعتبارا من بعد بعد الظهر.

 

 

 

 

 

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout