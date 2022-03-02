عاصفةٌ لـ3 أيام... أمطارٌ غزيرة وثلوج

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، وارتفاع اضافي في درجات الحرارة خلال النهار التي تتخطى معدلاتها الموسمية مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملموس، وتهطل أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية كما تنشط الرياح ويتكون الضباب على المرتفعات خلال الليل.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر الأربعاء، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق البحر الاسود والذي يقترب تدريجيا، ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة، أمطار غزيرة ورياح شديدة ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجيا.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و 22 درجة مئوية)



– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، وارتفاع اضافي في درجات الحرارة خلال النهار التي تتخطى معدلاتها الموسمية مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملموس، وتهطل أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية كما تنشط الرياح ويتكون الضباب على المرتفعات خلال الليل.



الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد، خصوصا في المناطق الجنوبية كما تنشط الرياح وتشتد سرعتها لتصل الى 90 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، لذا نحذر من تساقط اللوحات الاعلانية، وتبدأ الثلوج بالتساقط بدءا من ارتفاع 2000 متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس ال1400 متر ليلا.



الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وهطول امطار وتساقط ثلوج على ارتفاع ال 1400 متر وما فوق في الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار، ويصبح قليل الغيوم اعتبارا من بعد بعد الظهر.