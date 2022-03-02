لقاء الكتروني لهيئة كولكو مونتريال- مع المخرج شربل خليل

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نهار الاحد الواقع في ٢٧ شباط ٢٠٢٢ ، نظّمت هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر ، لقاءً إلكترونياً عبر تطبيق zoom ، مع الكاتب والمخرج شربل خليل ، بحضور منسّق عام كولكو كندا فواز بادور وكل أعضاء الهيئة التنفيذية ومسؤولي اللجان بكولكو كندا ، منسّقي الهيئات المحلية ، وعدد كبير من الاعضاء والمناصرين والاصدقاء. ومفاجأة اللقاء كانت بحضور النائب غسان عطالله.

بدأ اللقاء بعرض ريبورتاج من اعداد وصوت امينة سر هيئة مونتريال ماريا مارون ومونتاج شركة Fadistreaming.com , أستُعرضت فيه مسيرة الكاتب منذ بداية انطلاقته على شاشة التلفزيون . ثم تلى ذلك كلمات ترحيبية بالضيف ، بدايتها كانت مع السيد بادور الذي رحب بالضيف واصفًا اياه بالوفي في زمنٍ اصبح فيه الوفاء عملة نادرة والثائر الصادق الذي لم يهَب عنتريات المنظومة وادواتها كما هنأه على برنامجه الجديد عبر تلفزيون ال Otv متمنياً له النجاح و الاستمرارية . كذلك اثنى منسق مونتريال انطوان مناسا على مسيرة الضيف النضالية ، ووصفه بالمدافع الشرس عن فخامة الرئيس ميشال عون . بدوره ، شكر المخرج خليل هيئة مونتريال على الاستضافة الكريمة . ختامها كانت الفقرة الحوارية والتي أجاب فيها الضيف على عديد من الاسئلة بصراحته المعهودة .