أسرار الصحف ليوم الأربعاء 2 آذار 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن تشجيع الرئيس الروسي للاتحاد الأوروبي لضمّ أوكرانيا ضربة موفقة وإن تأكيده أن لا تبعات أمنية للضم لأن الاتحاد ليس حلفاً عسكرياً، وإن موسكو لا تعتبر حدوث ذلك تحدياً لها إحراج للاتحاد الذي يتهرّب من الموافقة وإرباك لعلاقة الناتو بتركيا.

خفايا

كشفت مصادر حقوقية عن تحرك قضائي لمعرفة مصدر الشائعة التي نقلها موقع لبناني حول استهداف إسرائيلي لموقع الطائرات المسيّرة للمقاومة بعدما تبين أن الخبر كاذب وأنه فبركة ليس لها أي أساس. وأضافت ان ذريعة التكتم الصحافي على المصدر لا تطال ما يتصل بالاتصال بالعدو.



نداء الوطن: خفايا

ذكرت معلومات أنه عندما تحدث السيد حسن نصرالله عن انتظار الإسرائيلي في «أنصارية 2» استند الى اعترافات ادلى بها عنصر من «حزب الله» كان يعمل لمصلحة اسرائيل.

يقال ان شخصية اعلامية تبلغت انه سيتم تعيينها رئيساً للمجلس الوطني للاعلام، في مقابل عدم ترشحها للانتخابات.

يسجل المراقبون انقساماً داخل تيار «المستقبل» حول طريقة التعاطي مع مواقف الرئيس فؤاد السنيورة في ظل عدم وجود موقف رسمي وغياب الرئيس سعد الحريري. والإنقسام يظهر بين مواقف الأمين العام أحمد الحريري الذي سارع إلى التصدي والهجوم وبين مواقف نائب رئيس التيار الدكتور مصطفى علوش الذي بدا متفهماً وداعماً للتوجه العام الذي عبّر عنه السنيورة.

اللواء: أسرار

همس

يهتم خبراء معنيون بموضوع الكهرباء والطاقة بمعلومات عن تحويل خط الغاز العربي إلى أوروبا، وحرمان لبنان من أية تقديمات، وفقاً للتفاهمات الأخيرة..



غمز

تختلف قيمة السحوبات بين مصرف وآخر، بتعاميم داخلية تبعاً للملاءة الخاصة بكل مصرف!



لغز

بدأت مافيا الإحتكار إعداد العدّة لافتعال أزمة زيوت منزلية، تمهيداً لرفع الأسعار مع حلول رمضان المقبل..