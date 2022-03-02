البناء: ماذا ارتفاع أسعار المحروقات والقمح والزيت؟

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

توقعت أوساط تجارية عبر «البناء» ارتفاع أسعار المحروقات والقمح والزيت لكون أوكرانيا من أكبر الدول المصدرة لزيت دوار الشمس في العالم وأحد مصادر الاستيراد الأساسية للبنان. لكنها حذرت من أن «الحرب في اوكرانيا أحدثت إرباكاً في الاسواق الاستهلاكية ولدى التجار والشركات المستوردة من اوكرانيا وروسيا، لا سيما أن بعض البواخر المحملة بالقمح والزيت ومواد أخرى لا زالت عالقة في مرافئ روسية وأوكرانية وأوروبية ما سيدفع التجار الى وقف الاستيراد من هذه الدولة ويفرض على الدولة في الوقت نفسه البحث عن مصادر استيراد أخرى لتأمين هذه المواد الحيوية والاساسية للمواطن».